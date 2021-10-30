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В России за сутки скончались 1 160 человек с COVID-19

, 12:35

В России за сутки скончались 1 160 человек с COVID-19
врач в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 160 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве  скончались 97 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 76, в Краснодарском крае – 43. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 237 380 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ зарегистрировали 40 251 случай заражения коронавирусом нового типа. Это максимальный показатель с начала пандемии.

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