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В России выявили максимальное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом за сутки – 40 251

, 12:15

В России выявили максимальное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом за сутки – 40 251
тесты на COVID-19, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России зарегистрировали 40 251 случай заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации оперативного штаба, это максимальный показатель с начала пандемии.

Как отметили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, новые случаи заражения были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 326 (8,3%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 8 472 797 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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