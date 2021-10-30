Иностранные дипломаты не могут получить в России QR-коды

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30 октября 2021, 11:29 Источник: РБК

COVID-free, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В условиях объявленного в России локдауна и повсеместного введения режима COVID-free у иностранных дипломатов возникли проблемы. Они не могут получить QR-коды, поскольку привиты не зарегистрированными в России вакцинами.

Система QR-кодов сейчас вводится почти во всех регионах России. Как сообщили РБК источники в трех дипмиссиях, еще летом, когда в Москве впервые объявляли режим COVID-free, посольства направляли в российский МИД коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам, привитым зарубежными вакцинами. Тогда режим пропуска по кодам просуществовал лишь несколько дней, и поэтому вопрос перестал быть актуальным. Сейчас он возник вновь.

В представительстве Евросоюза в России изданию подтвердили, что в МИД направлялись запросы, в том числе от дипмиссий стран—членов ЕС. «Первоначально министерство отреагировало положительно, и некоторые дипломаты получили QR-коды. Однако позднее подход министерства изменился, получить QR-коды стало невозможно. Мы продолжаем поддерживать контакт с министерством по этому вопросу, но, к сожалению, удовлетворительного решения пока найти не удалось»,— сообщили в представительстве.

Как сообщается, некоторые иностранные дипломаты, несмотря на то, что уже привиты, делают повторную прививку российской вакциной, чтобы получить QR-код.

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