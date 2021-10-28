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Песков сообщил, что введение QR-кодов на транспорте - прерогатива региональных властей

, 13:13 Источник: ТАСС

Песков сообщил, что введение QR-кодов на транспорте - прерогатива региональных властей
QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о расширении системы QR-кодов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По его словам, введение подобных ограничений - это прерогатива особых полномочий глав регионов.

Песков отметил, что главы российских субъектов сами решают, вводить QR-коды на транспорте, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Напомним, что с 25 октября в регионах начали объявлять нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Главы субъектов ужесточают ограничения, вводят QR-коды для посещения развлекательных заведений, а также заселения в гостиницы или отели.

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