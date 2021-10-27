В Оперштабе ответили на основные вопросы москвичей о «длинных» выходных

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27 октября 2021, 16:53

Фото: pixabay.com

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты все предприятия, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



В случае, если организация продолжит работу в нарушение указа мэра Москвы, то предприятие понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей - это штраф в размере от 50 тыс. до 1 млн руб. и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тыс. до 1 млн руб.



«Как показывает опыт, нерабочие дни являются одним из самых эффективных способов снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», - говорится в сообщении.



В Оперштабе пояснили, что в этот период все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Экстренная медицинская помощь будет сохранена в полном объеме. Вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг «Мои документы» продолжатся. В свою очередь стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь.



Кроме этого, продуктовые магазины, в том числе магазины шаговой доступности, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента, продолжат работать в обычном режиме.



«Во время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки», - отмечается в материале.



Кафе и рестораны в этот период будут открыты только для продажи блюд навынос. Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты. Важное условие - они будут доступны только постояльцам и сотрудникам, подчеркнули в Оперштабе.



Жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим, в этот период доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости будут добровольцы или социальные работники.



Кроме этого, городские, федеральные и частные школы, а также школы дополнительного и спортивного образования с 28 октября по 7 ноября уходят на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы. При этом, в музеях будут проходить школьные экскурсии по предварительной записи, а также экскурсии для семей, которые приобрели электронные билеты и путевки. Вход в музеи для посетителей старше 18 лет возможен при наличии QR-кодов и защитных масок.



«В театры зрители до 18 лет, не имеющие QR-кода, смогут попасть в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших код. Если у ребенка есть QR-код, то сопровождение не нужно. В парках досуговая программа на неделю с 1 по 7 ноября, а также программа ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате», - поясняется в сообщении.



Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут. Исключением станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Роспотребнадзором по Москве.



В свою очередь общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.



Получить госуслуги в Москве в период нерабочих дней можно будет в онлайн-режиме на портале mos.ru. Очно в 25 дежурных центрах «Мои документы» будут оказывать услуги только по регистрации смерти и расторжению брака, по ранее поданным заявлениям.

«Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней. Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Ношение масок при этом остается обязательным», - подчеркнули в Оперштабе.





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