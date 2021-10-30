В НТИ сообщили, что в России разработан некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки

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30 октября 2021, 09:47

QR-код, pixabay.com

Российские разработчики смогли создать некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Создатели QR-кода полагают, что новая технология позволит бороться с поддельными сертификатами на посещение общественных мест.

Как поясняет RT, ссылаясь на разработчиков, обычные QR-коды можно распечатать на принтере или сделать электронные копии посредством особых программ.

Новый код состоит из двух частей – обычного QR-кода и внутренней голографической матрицы, которую нельзя ни скопировать или размножить. Для того, чтобы распечатать его потребуется специальный принтер.

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