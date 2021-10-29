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Автомобиль из кортежа Байдена попал в ДТП в Риме

, 17:57 Источник: РИА Новости

Автомобиль из кортежа Байдена попал в ДТП в Риме
фото: pixabay.com

Автомобиль из кортежа президента США Джозефа Байдена попал в небольшую аварию в Риме, когда он возвращался из Ватикана. Пострадавших нет. В сообщении администрации Байдена говорится, что президента посетил в Ватикане папу Римского Франциска, после провел встречу в Квиринальском дворце с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Как уточнили в Белом доме, "автомобиль из президентского кортежа, который покидал Ватикан по пути в Квиринальский дворец, попал в небольшую аварию". Серьезных травм не было, но на всякий случай пассажиров осматривает американский медицинский персонал.

Напомним, Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции президента США Джо Байдена, который был в сопровождении своей супруги Джилл. Беседа в библиотеке Апостольского дворца длилась более часа.

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