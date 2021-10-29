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Голикова сообщила о тяжелой эпидситуации в 13 регионах России

, 14:48 Источник: ТАСС

Голикова сообщила о тяжелой эпидситуации в 13 регионах России
служба дезинфекции, ФотоAlexander Zemlianichenko Jr/XinHua/globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Она обеспокоена планами россиян на поездки в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" региона»,- пояснила чиновник.

Согласно тепловой карте, эпидемиологическая обстановка ухудшилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Алтай, а также в Приморском крае.

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