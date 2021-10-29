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Врач Долгушина сообщила о негативном влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин и мужчин

, 12:33 Источник: РИА Новости

Врач Долгушина сообщила о негативном влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин и мужчин
девушка, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина рассказала о влиянии новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию у женщин.

«Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в 5 раз выше вероятность, что их функция яичников снизится»,- поделилась медик.

Также Долгушина сообщила, что есть данные о выявлении вируса в мужской сперме и снижении гормональной функции.

При этом она добавила, что «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе предупредил об опасности незавершенного цикла вакцинации против COVID-19.

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