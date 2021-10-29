Совладельца компании «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика намерены заочно арестовать

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29 октября 2021, 11:46 Источник: РИА Новости

фото: Следком РФ

Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте совладельца производителя сырков «Б.Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» Юрия Изачика по обвинению в принуждении к совершению сделки организованной группой.

«Ходатайство следствия об избрании Изачику меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано Тверским судом Москвы 25 октября»,- уточнили в пресс-службе суда.

Также следствие попросило арестовать другого фигуранта этого дела по фамилии Белиловский. В октябре оба были объявлены в федеральный и международный розыск. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

При этом 76-летний Изачик подал иск в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы «Ростагроэкспорт» по 17% долей в своей компании ООО «Ростагрокомплекс» (входит в «Ростагроэкспорт»). В иске говорится, что договор дарения Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. Он просил признать договор недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.

Напомним, что основатель группы «Ростагроэкспорт» Борис Александров скончался в ноябре 2020 года от последствий коронавируса.

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