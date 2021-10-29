В Москве задержали 60-летнего мужчину за публикацию экстремистских материалов в Интернете

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29 октября 2021, 10:37 Источник: АГН "Москва"

наручники, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила, что в Москве задержали пенсионера, который размещал в Интернете материалы, призывающие к совершению противоправных действий в отношении полицейских.

«В августе 2020 года обвиняемый, находясь на территории Москвы, разместил на одном из форумов в информационно-телекоммуникационной сети интернет материалы, призывающие к совершению противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей окружного управления и сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, а также МВД России»,– пояснили в ведомстве.

Иванова добавила, что в квартире 60-летнего мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику, электронные устройства и иные предметы, на которых зафиксирована преступная деятельность задержанного.

Пенсионеру предъявлено обвинение по статье УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, с угрозой применения насилия». Пожилой мужчина полностью признал свою вину.

Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что двух жителей Хабаровска будут судить за преступления 24-летней давности.

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