Двух жителей Хабаровска будут судить за убийство, изнасилование и угон автомобиля 24-летней давности

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29 октября 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

весы, фото: pixels.com

Старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева сообщила, что двух местных жителей будут судить за преступление, совершенные 24 года назад. 25-летних на тот момент мужчин обвиняют по трем уголовным статьям.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей Хабаровска за преступления 24-летней давности. Их обвиняют по трем уголовным статьям: одного за изнасилование (часть 1 статьи 131 УК РФ), обоих за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), и за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия (часть 4 статьи 166 УК РФ)»,- пояснили в ведомстве.

По данным следствия, в апреле 1997 года двое 25-летних мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль с территории парковки строительной площадки на улице Шелеста. Они пошли в бытовое помещение, чтобы забрать ключи от машины. Там находился 44-летний сторож со своей 60-летней сожительницей. Один из злоумышленников решил изнасиловать пожилую женщину, охранник стал ее защищать. Сторожа избили, от полученных травм мужчина скончался. Затем обвиняемые угнали автомобиль, попали в аварию и скрылись с места происшествия.

«Оправдать - значит, признать невиновными. Но обвинение предъявлено. Решение выносить суду. На сегодняшний день потерпевшая женщина уже умерла от старости. Спустя много лет одного преступника задержали в Хабаровске, второй успел сменить фамилию и находился в колонии, причем неоднократно. Тот, кто сидел, был насильником»,- уточнил источник в правоохранительных органах, отметив, что срок давности по делу прошел.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения.

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