Заводский районный суд в Кемерово вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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29 октября 2021, 08:53 Источник: РИА Новости

судья, фото: pixels.com

Заводский районный суд в Кемерово вынес приговор гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлии Богдановой, директору ТЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок и руководителю тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрею Бурсину по делу о пожаре. Инцидент произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе дети.

Богданова и Судденок обвиняются в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц» и «нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Обеих приговорили к 14 годам и 13,5 годам лишения свободы соответственно.

Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что мужчина не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», из-за чего погибли люди. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Также к 5 годам лишения свободы суд приговорил начальника пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина. Он обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». По данным следствия, мужчина направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь. Однако на четвертом этаже пожарные обнаружили запертую дверь и были вынуждены вернуться к указанной очевидцем лестнице. В результате спасатели потеряли время, которое могли использовать для эвакуации людей.

При этом Генин отказался признавать вину, поскольку он и его подчиненные «сделали все, что могли и не могли».

Напомним, что 25 марта 2018 года в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек.

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