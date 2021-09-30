Суд признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в «Зимней вишне»

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30 сентября 2021, 18:05 Источник: РИА Новости, Интерфакс

фото: vk.com/zv_kemerovo, паблик Трагедия _Зимняя вишня

Суд в Кемерово в четверг, 30 сентября, признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Обвинительный приговор судья Заводского районного суда Кемерово Николай Быданцев оглашал в помещении Ленинского райсуда, так как оно более вместительное.

Суд признал виновными всех фигурантов:

—гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок;

—технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева;

—гендиректора комбината Юлию Богданову;

—руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоря Полозиненко;

— инженера противопожарной системы, подчиненного Полозиненко Александра Никитина;

—сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;

—начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина;

—начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы.

Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Фигурантами других уголовных дел стали экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард, подчиненная Светлана Шенгерей, совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, бывшие начальник управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Дела в отношении всех этих фигурантов также рассматриваются в суде.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, среди которых 37 - дети.

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