Собянин: Московскими врачами накоплен большой опыт выявления и лечения COVID-19 у детей

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28 октября 2021, 16:05

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей.



«Борьба с пандемией не утихает уже 1,5 года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в два-три раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей», - сказал Собянин.



Главный внештатный детский специалист-нефролог, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов отметил, что в Москве с начала пандемии диагноз новой коронавирусной инфекции был поставлен более чем 190 тыс. детей, из них 5% проходили лечение в стационарах. По его словам, увеличивается число пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, также чаще стали болеть дети грудного и малого возраста.



«Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями. <…> Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания», - заявил Османов.



Он добавил, что первый опыт лечения этими препаратами уже является положительным.



«То есть речь идет о детях с серьезными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу?» - уточнил Собянин.



Османов подтвердил, что это так.



«Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее и способствует этому в том числе прогрессирование основного заболевания», - пояснил он.



По итогам заседания комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов: моноклональных вируснейтрализующих антител и антиковидного иммуноглобулина человека. Такие схемы лечения будут применяться у детей в России впервые.



В соответствии с новым алгоритмом к группе риска по тяжелому течению COVID-19 будут отнесены дети, страдающие такими сопутствующими заболеваниями, как первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, сердца и легких.



Инфраструктуру лечения и наблюдения этих пациентов образуют детский дистанционный консультативный центр, созданный в структуре телемедицинского центра, а также стационар кратковременного пребывания ДГКБ имени Башляевой. Выявление пациентов из группы высокого риска будет осуществляться с помощью единой цифровой платформы, анализирующей данные электронной медицинской карты.



Далее врачи-педиатры детского дистанционного консультативного центра свяжутся с родителями заболевших детей, проходящих лечение от COVID-19 дома, возьмут их под наблюдение и в случае необходимости направят на обследование и лечение в стационар кратковременного пребывания ДГКБ имени Башляевой. Пребывание в стационаре займет всего несколько часов. Транспортировка детей в больницу и обратно будет осуществляться специальным автотранспортом. В стационаре ребенка вместе с мамой или папой разместят в одном из 10 мельцеровских боксов, обеспечивающих полную изоляцию пациента.



В программу обследования войдут анализы крови и мочи, компьютерная томография, ЭКГ и другие необходимые обследования. По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.



Указанные препараты вводятся однократно внутривенно при помощи капельницы и действуют аналогично антителам, которые организм самостоятельно вырабатывает для борьбы с инфекцией. Эти лекарства помогут организму быстрее бороться с новой коронавирусной инфекцией в то время, когда свои собственные антитела только начинают вырабатываться.



После проведенного лечения ежедневно на протяжении двух недель врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра будут связываться с родителями ребенка с целью контроля его состояния. На третий, седьмой и 11-й дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие лабораторные исследования, чтобы оценить эффективность терапии, отследить формирование собственного иммунитета, а также принять своевременные решения о дальнейшей тактике лечения.





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