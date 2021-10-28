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Врач-инфекционист Денис Мирошников назвал три новых осложнения COVID-19

, 15:38

Врач-инфекционист Денис Мирошников назвал три новых осложнения COVID-19
фото: pixabay.com

Микст-инфекции, бактериальная пневмония и сепсис – это осложнения коронавирусной инфекции COVID-19 четвертой волны. Врач-инфекционист Денис Мирошников, работающий в ковидном госпитале, рассказал о новых осложнениях коронавирусной инфекции.

По мнению доктора Мирошникова, сейчас неизвестно, что еще готовит людям инфекция нового типа, - сообщает Общественная служба новостей.

Комментируя ситуацию в ковидном госпитале в подмосковном городе Видное, врач-инфекционист рассказал, что микст-инфекции (смешанные) стали встречаться чаще. У пациентов появляется заболевание одновременно несколькими видами вирусов. По словам врача-специалиста, обычно такое осложнение протекают очень тяжело. У некоторых в дополнение к вирусным развиваются и бактериальные пневмонии. Денис Мирошников отметил, что раньше такое встречалось редко.

Врач-инфекционист назвал самое тяжелое осложнение бактериальной пневмонии – это сепсис (заражение крови), тяжелейшая форма инфекционных заболеваний. При сепсисе человек может умереть.

В России вперые за сутки  выявлено более 40 тысяч - 40 096 -  новых случаев коронавируса. 

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