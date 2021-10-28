Песков заявил, что решений об обязательной всеобщей вакцинации против коронавируса пока не принималось

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28 октября 2021, 13:33 Источник: RT

медик, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решений об обязательной всеобщей вакцинации против новой коронавирусной инфекции не принималось. По его словам, необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации. Он отметил, что что корректировка стратегии ведется постоянно в зависимости от эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь добавил, что пандемия дискует «жёсткие условия», при которых прививка необхоидма.

28 октября в газете «Коммерсантъ» появилась публикации о перезапуске информационной кампании по вакцинации, поскольку она была проведена «слишком агрессивно и негативно», в ней основной акцент сделан на угрозе смерти в случае отказа от прививки. В материале говорилось, что теперь планируется сменить вектор и подчеркивать, что вакцинация позволит человеку жить полной жизнью, ходить в кино и учиться.

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