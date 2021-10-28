Минсельхоз Турции сообщил, что запрещённые вещества обнаружили в конкретной марке мандаринов

Минсельхоз Турции прокомментировал сообщение о приостановке ввоза мандаринов на территорию России. Такое решение в четверг, 28 октября, принял Роспотребнадзор.
«Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено – такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», - пояснили в ведомстве.
Собеседник назвал ситуацию «обычной практикой». По его словам, в этом нет «ничего чрезвычайного».
Ранее сообшалось, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили в турецких манаринах превышение пестицида.
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