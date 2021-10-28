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Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз турецких мандаринов

, 07:59

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз турецких мандаринов
мандарин, фото: pixels.com

Роспотребнадзор сообщил, что Россия приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территорию страны. Соответствующее решение вступает в силу с 29 октября.

«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень»,- пояснили в ведомстве.

Эксперты отметили, что мандарины, в которых обнаружили превышение пестицида, завозили из Турции. Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз фруктов, чтобы не допустить распространение инфекции. Сейчас ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, что в 2016 году Россельхознадзор запрещал ввоз гранатов, баклажанов, перца, салатов, тыквы, кабачков из Турции. Данное решение было принято в связи с систематическим ввозом подкарантинной продукции.

5 марта 2018 года Россия сняла запрет при условии гарантии со стороны министерства продовольствия и животноводства страны  в части фитосанитарной безопасности поставляемой продукции.

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