Психолог Тюхтина призывает родителей разнообразить досуг детей в нерабочие дни виртуальными выставками и постановками в театре

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 09:59 Источник: АГН "Москва"

ребенок, фото: pixels.com

Преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Маргарита Тюхтина рассказала, как разнообразить досуг своих детей в нерабочие дни, в том числе в каникулы. С 28 октября по 7 ноября в Москве пройдут «длинные» выходные.

«Провести время с интересом можно, устраивая домашние мастерские, ежедневно становясь исследователями разных отраслей: в один день мы можем предложить ребенку создать неньютоновскую жидкость, в другой - стать художником и пройти экспресс-курс по созданию картин вместе с ребенком»,- поделилась она.

Специалист считает, что каникулы - отличный повод для тематического мини-праздника, организацией которого можно заниматься вместе с ребенком.

Кроме того, Тюхтина предложила «посетить» виртуальные выставки музеев и онлайн-трансляции театральных постановок.

Она добавила, что старшеклассники могут заниматься внеклассным чтением, волонтерской деятельностью или учиться онлайн на базе образовательных площадок. Также эксперт не исключает из досуга подростков уютный домашний просмотр художественных фильмов и сериалов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости