В правительстве Москвы разъяснили график работы медучреждений в нерабочие дни

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 09:28

медик, фото: pixels.com

В правительстве рассказали, как будут работать московские поликлиники в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«28 и 29 октября, а также с 1 по 3 ноября для большинства медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы сохраняется обычный график работы. 31 октября, 4 и 7 ноября поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. 30 октября, 5 и 6 ноября - с 09:00 до 18:00», - пояснили в правительстве столицы.

Отмечается, что медицинская помощь на дому с 28 октября по 7 ноября будет оказываться с 08.00 до 20.00, вызовы принимают до 19.30. Порядок оказания помощи пациентам с коронавирусом во время нерабочих дней не меняется.

При этом 31 октября, 4 и 7 ноября медицинская помощь детям будет оказываться на дому с 09.00 до 15.00, вызовы принимают до 14.30. 30 октября, 5 и 6 ноября детские поликлиники буду работать с 09.00 до 15.00, помощь на дому будут оказывать с 09.00 до 15.00, вызовы принимают до 14.30.

Травмпункты с 28 октября по 7 ноября будут работать по графику медицинской организации или круглосуточно. Кабинеты ПЦР-диагностики в поликлиниках будут открыты в часы работы медицинских организаций.

В День народного единства, 4 ноября, дежурные аптеки будут работать круглосуточно, остальные - по графику праздничного дня с 10.00 до 18.00, кроме аптеки №2.

Читайте также: В Оперштабе ответили на основные вопросы москвичей о «длинных» выходных.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости