Экс-начальника УФСБ по Ярославской области Кубасова нашли мертвым в отеле

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28 октября 2021, 08:58

скорая, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что бывшего начальника ярославского управления ФСБ Александра Кубасова обнаружили мертвым в подмосковном отеле.

«Кубасов найден мертвым в номере отеля в деревне Вырубово. Предварительно, он умер от вирусной пневмонии», - пояснил собеседник.

Отмечается, что смерть Кубасов не носит криминального характера.

Кубасова назначили руководителем Управления ФСБ по Ульяновской области в 2006 году. В 2010 г. он возглавил УФСБ по Чеченской республике. В 2013 г. - УФСБ по Ярославской области, а в 2018 г. вышел на пенсию.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи задержали на территории Белоруссии. Кунцевский суд Москвы заочно арестовал злоумышленника.

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