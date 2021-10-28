Экс-начальника УФСБ по Ярославской области Кубасова нашли мертвым в отеле
28 октября 2021, 08:58
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что бывшего начальника ярославского управления ФСБ Александра Кубасова обнаружили мертвым в подмосковном отеле.
«Кубасов найден мертвым в номере отеля в деревне Вырубово. Предварительно, он умер от вирусной пневмонии», - пояснил собеседник.
Отмечается, что смерть Кубасов не носит криминального характера.
Кубасова назначили руководителем Управления ФСБ по Ульяновской области в 2006 году. В 2010 г. он возглавил УФСБ по Чеченской республике. В 2013 г. - УФСБ по Ярославской области, а в 2018 г. вышел на пенсию.
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