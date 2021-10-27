Директор Музея Победы пригласил Моргенштерна на ознакомительную экскурсию

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27 октября 2021, 20:37 Источник: Экономика сегодня

Моргенштерн, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Директор Музея Победы Александр Школьник прокомментировал скандальное заявление популярного исполнителя Алишера Моргенштерна о том, что в России нечем гордиться, поэтому празднуют День победы и тратят на организацию мероприятия большие суммы.

Школьник считает, что Моргенштерн не понимает важности событий, произошедших в 1945 году. Директор музея пригласил рэпера на ознакомительную экскурсию.

«Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна посетить музей с ознакомительной экскурсией. Гиды проведут его по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Моргенштерн принес публичные извинения за свои слова, сказанные в интервью с Ксенией Собчак. Он утверждает, что желал России «праздновать новые победы» в освоении космоса и технологий, а также призывал «выделить дополнительные деньги ветеранам».

Недавно высказывание рэпера гневно прокомментировал Народный артист РСФСР, который ежегодно выступает 9 мая, Лев Лещенко.

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