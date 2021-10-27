Лев Лещенко призвал «не раскручивать» Моргенштерна после его высказывания о Дне Победы

Народный артист РСФСР, который ежегодно выступает 9 мая, Лев Лещенко гневно прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна о том, что он не уверен в необходимости празднования Дня Победы.
Лев Лещенко призвал забыть о данной ситуации и не "раскручивать" Моргенштерна. "Ну сказал и сказал… Зачем его комментировать? Кто он такой?" – подчеркнул артист и отметил, что рэпер не является ни великим физиком, ни актером, ни музыкантом.
Лещенко в беседе с порталом teleprogramma.pro также задал риторический вопрос о том, беспокоит ли кого-то когда "какой-нибудь бомж" говорит, что в России не должны праздновать День Победы.
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