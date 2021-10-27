Общественники ФПБК обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы
27 октября 2021, 13:30
Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой о проверке высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы.
Ранее Моргенштерн усомнился в необходимости празднования Дня Победы. По мнению руководителя ФПБК Виталия Бородина, высказывание артиста подпадает под ст. 354.1 Уголовного кодекса России "Реабилитация нацизма".
Как сообщает RT, в письме, направленном общественниками в Генпрокуратуру, отмечается, что слова рэпера являются оскорблением памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Авторы просят провести проверку изложенных в письме обстоятельств, принять меры, а также возбудить уголовное дело.
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