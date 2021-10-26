СКР проверит высказывания певца Моргенштерна о Дне Победы

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26 октября 2021, 20:26

Pavel Kashaev, Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил проверку высказываний музыканта Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, о праздновании в России Дня Победы.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак сказал, что День Победы в России празднуют, поскольку, «гордиться просто нечем». Певец отметил, что война закончилась 76 лет назад, но до сих пор ежегодно на торжества «тратятся миллионы».

Общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с жалобой на Моргенштерн.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении певца главе московского управления СКР Андрею Стрижову.

Как отметили в Следкоме, «реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».

За свои слова певец извинился.

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