Путин назначил сенатора Львову-Белову детским омбудсменом

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27 октября 2021, 18:41 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять должность Уполномоченного по правам ребенка, она согласилась. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет», - говорится в документе.

В своем обращении к сенатору Путин заявил, что она имеет «очень большой и хороший опыт» общественной работы и воспитания собственных детей. По словам главы государства, площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, «для того чтобы добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток».

Сенатор поблагодарила президента за оказанное доверие.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания - 27 октября.

Напомним, что 1 октября Путин свободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы.

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