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Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена

, 14:56

Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена
Анна Кузнецова, фото: President of Russia/Twitter.com/ globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена. Соответствующий указ опубликовали в пятницу, 1 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Возглавившая список депутатов ГД, избранных по федеральному избирательному округу, Анна Кузнецова станет руководителем комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

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