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Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

, 12:47 Источник: ТАСС

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД
Сергей Шойгу и Сергей Лавров, фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Отмечается, что от думских мандатов отказались еще два представителя «Единой России» из общефедеральной части списка партии - руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, 27 сентября, что лидеры предвыборного списка ЕР будут руководить профильными комиссиями в своей партийной работе. Так, Шойгу назначен главой комиссии по развитию Восточно-Сибирского региона, поскольку предложил строительство новых городов в Сибири, Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Шмелева - по образованию и науке, Проценко - по здравоохранению. Возглавившая федеральный список депутатов ГД, избранных по федеральному избирательному округу, Анна Кузнецова станет руководителем комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Она будет напрямую координировать все направления в Госдуме.

Заседание по принятию постановления ЦИК состоится в среду. 

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Политика

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

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