Детский омбудсмен Анна Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

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26 сентября 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

Анна Кузнецова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы.

О том, что детский омбудсмен, возможно, станет заместителем председателя Госдумы, сообщили два источника в партии "Единая Россия".

Кузнецова вошла в пятёрку федерального списка ЕР на выборах в нижнюю палату парламента.

39-летняя Анна Кузнецова - уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка с 9 сентября 2016 года. Детский омбудсмен окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности "педагог-психолог". Общественную деятельность начинала в качестве волонтёра — ухаживала за детьми-отказниками в областной детской больнице в Пензе.

Кузнецова замужем, многодетная мама. У них с мужем-священником семеро детей.

Президент РФ Владимир Путин вчера на встрече с лидерами парламентских партий сообщил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин возглавить нижнюю палату парламента VIII созыва. Со словами Путина согласился председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

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