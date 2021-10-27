Суд в Подмосковье приговорил мужчину к 24 годам за убийство двух женщин из-за долга в 20 тысяч рублей

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27 октября 2021, 17:59 Источник: АГН "Москва"

суд, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что суд в Московской области приговорил рабочего к 24 годам лишения свободы. Он обвиняется в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении.

Врадий пояснила, что вечером 7 ноября 2020 года 26-летний мужчина одного из соседних государств, занимавшийся в частном доме в городском округе Солнечногорск ремонтными и строительными работами, в ходе конфликта убил хозяйку дома и ее мать. Обвиняемый также нанес ножевые ранения шестилетней девочке, но ее удалось спасти. Затем злоумышленник обыскал дом, похитил деньги и скрылся. Отмечается, что семья должна была ему заплатить 20 тысяч рублей.

«Суд приговорил подсудимого к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальное - в исправительной колонии строгого режима»,- добавили в СК.

На допросе рабочий рассказал следователю обо всех обстоятельствах случившегося и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил пенсионерку-таксистку за пин-код от банковской карты.

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