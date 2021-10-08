В Красноярском крае мужчина убил пенсионерку-таксистку за пин-код от банковской карты

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8 октября 2021, 08:54 Источник: пресс-служба СК РФ

машина СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Казачинском районе Красноярского края оперативниками задержан подозреваемый в убийстве 68-летней женщины- таксистки с целью ограбления житель села Пятково. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 3 октября. Подозреваемый, замыслив совершение разбойного нападения в целях хищения имущества, попросил таксистку отвезти его в село Бобровка.

«Следуя по пути, мужчина, урожая таксистке ножом получил от нее информацию о пин-кодах ее банковских карт, после чего нанес женщине удар ножом в область шеи, переместил ее на заднее пассажирское сидение автомобиля и вернулся к себе домой в село Пятково. Продолжая реализацию преступного умысла, злоумышленник нанес потерпевшей множественные ножевые ранения, после чего поместил тело в колодец, расположенный на территории своего домовладения, присыпав землей и мусором», - пояснили в ведомстве.

Затем злоумышленник на автомобиле убитой доехал до Красноярска, где снял деньги с ее карты – около 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предъявлено обвинение в совершении преступления. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье партнеры бизнесмена избили 60-летнюю мать своего коллеги из-за крупного долга, а также сожгли автомобиль его родственников.

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