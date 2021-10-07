В Московской области 60-летнюю женщину избили двое мужчин из-за крупного долга сына

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7 октября 2021, 17:59

машина скорой помощи, фото: Иван Макеев/globallookpress.com

В Подмосковье партнеры бизнесмена избили 60-летнюю мать своего коллеги из-за крупного долга, а также сожгли автомобиль его родственников. Пострадавшая находится в больнице.

«Они сразу по голове мне кулаком. Упала. Я им говорю: "Ребята, что вы делаете? Пожалуйста, не убивайте!" Но они продолжали меня бить», - передает слова пожилой женщины Телеграм-канал «Shot».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что неизвестные подбежали к женщине, повалили ее и начали избивать. По словам пострадавшей, они не говорили ни слова. Она потеряла сознание на какое-то время.

Отмечается, что несколько месяцев назад мужчина задолжал неким предпринимателям десять миллионов рублей. В какой-то момент он принял решение «залечь на дно» и оставить жене с тремя детьми два миллиона. Тогда с супругой обещали расправиться, поскольку этих денег недостаточно. Старшие братья решили помочь родственнице и спрятали семью. Им стали поступать угрозы по телефону, злоумышленники разбили окно в квартиру и сожгли автомомбиль.

По словам старшего сына Ивана, защищаться семье нечем. Участковый считает историю пострадавших выдумкой.

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