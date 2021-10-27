Захарова назвала решение суда по скифскому золоту «опасным прецедентом»

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27 октября 2021, 17:02 Источник: МИД

Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Решение Апелляционного суда Амстердама передать скифское золото из Крыма Украине, является «опасным прецедентом». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

«До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния», - посетовала Захарова.

По ее мнению, голландские судьи при вынесении решения руководствовались исключительно политическими мотивами и «полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали».

Захарова заявила, что решение суда создает «крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами».

Как стало известно 27 октября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией вокруг скифского золота. Россия намерена обжаловать решение амстердамского суда.

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