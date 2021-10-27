Из-за пандемии туристическим группам запретили посещение Куршской косы

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27 октября 2021, 16:36 Источник: Интерфакс

Танцующий лес, фото pixabay.com

С 28 октября запрещено пребывание организованных туристических групп на территории национального парка «Куршская коса». Об этом сообщила пресс-секретарь парка Ольга Большакова.

Ограничение сохранится до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Калининградской области не нормализуется. «Запрет касается даже групп, где все туристы имеют QR-код о вакцинации или свежий ПЦР-тест», - заявила она.

Рейсовым автобусам запретили высаживать пассажиров на популярных туристических маршрутах и площадках, таких как «Танцующий лес», «Высота Эфа», «Королевский бор».

Пресс-секретарь посетовала, что запретить поездки на косу на личных автомобилях сотрудники парка не в силах. «Этим уже давно занимаются нелегальные экскурсоводы, которые активно предлагают свои услуги через интернет. Им, как и прежде, требуется заплатить лишь экологический сбор за посещение и проезд автомашины», - сказала она.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

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