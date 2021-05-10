Знаменитый «танцующий» сосновый лес — одна из главных достопримечательностей Куршской косы. Это хвойные посадки, где стволы деревьев завернулись в причудливые спирали и кольца. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».
Древние пруссы считали, что деревья, закрученные в кольца - не что иное, как врата в мир духов. Если пролезть через такое кольцо, можно избавиться от болезней, получить заряд сил и сверхъестественные способности, а также прибавить год жизни. Эта «особенность» едва не погубила лес: желающих «подлечиться» древесными кольцами и спиралями было так много, что многие деревья остались без коры и чуть не погибли. Сейчас здесь разрешено ходить только по проложенным дорожкам.
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