Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 мая 2021, 16:24

Фото: с портала "Зеленая Россия"

Знаменитый «танцующий» сосновый лес — одна из главных достопримечательностей Куршской косы. Это хвойные посадки, где стволы деревьев завернулись в причудливые спирали и кольца. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».

Древние пруссы считали, что деревья, закрученные в кольца - не что иное, как врата в мир духов. Если пролезть через такое кольцо, можно избавиться от болезней, получить заряд сил и сверхъестественные способности, а также прибавить год жизни. Эта «особенность» едва не погубила лес: желающих «подлечиться» древесными кольцами и спиралями было так много, что многие деревья остались без коры и чуть не погибли. Сейчас здесь разрешено ходить только по проложенным дорожкам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости