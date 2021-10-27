Оперштаб: химчистки, автосервисы и шиномонтажи не будут работать в Москве с 28 октября по 7 ноября

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27 октября 2021, 16:23

автосервис, фото: pixels.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября приостановят свою деятельность организации, оказывающие бытовые услуги.

В оперштабе пояснили, что химчистки, прачечные и другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы будут закрыты на время нерабочих дней в Москве.

Также временно приостановят свою деятельность салоны красоты, спа- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, спортивные комплексы, развлекательные заведения, в том числе торговые центры, фитнес-клубы и предприятия в сфере общественного питания.

Ранее оперативный штаб рассказал, какие магазины будут работать в нерабочие дни.

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