Оперштаб: продуктовые магазины и аптеки будут открыты в Москве в нерабочие дни
27 октября 2021, 16:03
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, какие магазины будут работать в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
«Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости»,- пояснили в официальном Телеграм-калане ведомства.
Отмечается, что остальные предприятия в сфере розничной торговли смогут продавать товар дистанционно, в том числе через доставку.
Ранее пресс-секретарь московского Департамента торговли и услуг Тарас Белозеров объяснил, как будут работать магазины с алкогольной продукцией в нерабочие дни.
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