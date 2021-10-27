Оперштаб: продуктовые магазины и аптеки будут открыты в Москве в нерабочие дни

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27 октября 2021, 16:03

девушка, фото: pixels.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, какие магазины будут работать в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

«Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости»,- пояснили в официальном Телеграм-калане ведомства.

Отмечается, что остальные предприятия в сфере розничной торговли смогут продавать товар дистанционно, в том числе через доставку.

Ранее пресс-секретарь московского Департамента торговли и услуг Тарас Белозеров объяснил, как будут работать магазины с алкогольной продукцией в нерабочие дни.

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