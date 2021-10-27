Представитель Департамента торговли и услуг Белозеров подтвердил закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

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27 октября 2021, 15:44 Источник: Известия

тележка, фото: pixels.com

Пресс-секретарь московского Департамента торговли и услуг Тарас Белозеров подтвердил закрытие магазинов, где преимущественно продается алкогольная продукция, на время нерабочих жней с 28 октября по 7 ноября.

Белозеров пояснил, что торговля алкоголем в эти дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ. В документе говорится, что в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Представитель департамента считает, что данные требования коснутся только небольших компаний, поскольку в крупных сетях алкомаркетов и супермаркетов продают достаточно продуктов питания.

Белозеров добавил, что приостановить работу также должны объекты розничной торговли, продающие алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой.

Ранее сообщалось, что Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли предложили сделать вакцинацию фактически обязательной для граждан и бесплатной даже в частных клиниках. Авторы обращения считают, что такие меры позволят избежать закрытия магазинов во время локдауна.

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