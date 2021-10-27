Торговый бизнес предложил сделать вакцинацию фактически обязательной для всех

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27 октября 2021, 10:04 Источник: "Известия"

Супермаркет, Виктор Лисицын/globallook.com

Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли направили совместное письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложили сделать вакцинацию фактически обязательной для граждан и бесплатной даже в частных клиниках.

По мнению авторов письма, такие меры позволят избежать закрытия магазинов во время локдауна.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — говорится в письме.

Еще одно предложение бизнесменов, которое, по их мнению, поможет стимулировать людей прививаться, — предоставить вакцинированным скидку на жилищно-коммунальные услуги.

«Контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Многие страны уже ослабили ограничения, введенные на фоне пандемии, некоторые отменили их полностью», — прокомментировал идею письма один из его авторов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма и сообщили, что оно направлено на рассмотрение в Роспотребнадзор.

Численность вакцинированных от коронавируса россиян на конец октября составила 49 млн человек. При таких темпах Россия приобретет коллективный иммунитет не раньше, чем через пять лет.

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