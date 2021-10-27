Россия оказалась в тройке лидеров по количеству смертей из-за селфи

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27 октября 2021, 16:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

По результатам исследования, проведенного испанскими учеными, Россия заняла третье место по числу смертей среди любителей селфи. Исследование опубликовано в издании Journal of Travel Medicine.

Авторы публикации — ученые нескольких университетов Испании. Они изучали количество смертей и тяжелых травм, полученных при попытке снять селфи.

Первый такой случай был зафиксирован в 2008 году. С тех пор от селфи серьезно пострадали 433 человека, а скончались 379. Как пишут авторы исследования, средний возраст погибших 24,4 года. Больше всего пострадавших в Индии (26%), Соединенных Штатах (10%) и в России (8%).

В половине случаев люди погибали при попытке сделать селфи на высоте, в 28% это была смерть на транспорте. 13,5% погибших утонули.

В июле этого года только за один день на севере Индии погибли 11 любителей селфи. Они пытались запечатлеть себя в интерьерах средневекового дворца, когда в него ударила молния.

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