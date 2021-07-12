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На севере Индии в результате ударов молний за день погибли минимум 60 человек

, 13:17 Источник: РИА Новости

На севере Индии в результате ударов молний за день погибли минимум 60 человек
pixabay.com

За один день на севере Индии жертвами удара молний стали как минимум 60 человек. Из них более 10 погибли, когда пытались сделать селфи, находясь в средневековом дворце. Данная информация поступила от телеканала NDTV.

Так, накануне, 11 июля, погибшими от ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш оказался 41 человек. Погибли преимущественно женщины и несовершеннолетние. Трагические случаи фиксировали по большей части в сельской местности.

Отмечается, что большое количество туристов погибли от удара молнии в штате Раджхастан, посещая дворцовый комплекс Амбер. Жертвами стали 11 человек. Удар молнии пришелся на смотровую башню крепости.

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