На севере Индии в результате ударов молний за день погибли минимум 60 человек

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12 июля 2021, 13:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

За один день на севере Индии жертвами удара молний стали как минимум 60 человек. Из них более 10 погибли, когда пытались сделать селфи, находясь в средневековом дворце. Данная информация поступила от телеканала NDTV.

Так, накануне, 11 июля, погибшими от ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш оказался 41 человек. Погибли преимущественно женщины и несовершеннолетние. Трагические случаи фиксировали по большей части в сельской местности.

Отмечается, что большое количество туристов погибли от удара молнии в штате Раджхастан, посещая дворцовый комплекс Амбер. Жертвами стали 11 человек. Удар молнии пришелся на смотровую башню крепости.

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