На севере Индии в результате ударов молний за день погибли минимум 60 человек

За один день на севере Индии жертвами удара молний стали как минимум 60 человек. Из них более 10 погибли, когда пытались сделать селфи, находясь в средневековом дворце. Данная информация поступила от телеканала NDTV.
Так, накануне, 11 июля, погибшими от ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш оказался 41 человек. Погибли преимущественно женщины и несовершеннолетние. Трагические случаи фиксировали по большей части в сельской местности.
Отмечается, что большое количество туристов погибли от удара молнии в штате Раджхастан, посещая дворцовый комплекс Амбер. Жертвами стали 11 человек. Удар молнии пришелся на смотровую башню крепости.
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