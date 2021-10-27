Комитет Думы поддержал законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за оставленных без присмотра животных

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27 октября 2021, 13:35 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду поддержал проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся содержания животных.

Авторы документа — депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Они предлагают ввести несколько видов штрафов. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца,- штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. За жестокое обращение с животными физическим лицам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, юридическим — до 100 тысяч.

В проекте поправок предусмотрены также штрафы для недобросовестных владельцев приютов и административное наказание за содержание животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.

Кроме того, авторы проекта предлагают прописать штрафы до 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.

Напомним, в Московской области летом 2021 года введено наказание за нарушение правил выгула домашних животных. За три месяца, с июня по середину сентября, жителям Подмосковья выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения. Общая сумма штрафов составила более 200 тысяч рублей.

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