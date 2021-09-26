Жителей Подмосковья оштрафовали за неправильный выгул собак на 200 тысяч рублей

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26 сентября 2021, 22:03 Источник: 360tv

фото: pixabay.com

В Московской области в июне 2021 года вступили в силу штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. За три месяца, с июня по середину сентября, жителям Подмосковья выписали 104 постановления и вынесли 44 предупреждения за нарушение этих правил.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян рассказал, что общая сумма штрафов составила более 200 тысяч рублей.

Согласно правилам, хозяин должен убирать за своей собакой в общественных местах, выгуливать своего питомца на специально отведенных территориях. Находиться на территории школ, детсадов или детских площадок с собаками запрещено. Нельзя оставлять питомца на улице без присмотра.

Во дворах домов и других общественных местах на животных должны быть поводки и намордники. Без намордников могут гулять только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров в холке или щенки до трех месяцев. Но они должны быть на поводке или в переноске.

Подмосковный чиновник рассказал, что в настоящее время на особом контроле правительства находится вопрос о создании специальных площадок для выгула.

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