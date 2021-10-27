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Песков назвал закрытие границ регионов в связи с распространением COVID-19 последней мерой

, 12:43 Источник: РИА "Новости"

Песков назвал закрытие границ регионов в связи с распространением COVID-19 последней мерой
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами в среду, 27 октября, что закрытие границ регионов в связи с распространением коронавируса нового типа – последняя мера.

По словам Дмитрия Пескова, введение подобной жесткой меры не приветствуется, однако эпидемиологи опасаются, что решение некоторых граждан России отправиться в нерабочие дни на отдых будет иметь последствия.

"Но запретов не вводилось и вводить не планируется", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также выразил надежду на то, что режим нерабочих дней позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

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