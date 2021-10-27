В Екатеринбурге выстроились многочасовые очереди на прививку, вакцины на всех не хватает

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27 октября 2021, 12:47 Источник: E1.ru

Фото: oblgazeta.ru/

В Екатеринбурге выстроились огромные очереди желающих привиться от ковида. Такой ажиотаж вызвало введение с 30 октября режима COVID-free: для посещения мест массового скопления людей понадобится QR-код.

Люди выстраиваются в очереди в торговые центры с 7 утра, тогда как начинается вакцинация в 12.00. Несколько часов приходится провести в очереди и тем, кто решил сделать прививку в поликлинике. По свидетельству очевидцев, вакцины на всех не хватает. Быстрее всего заканчивается «Спутник Лайт», поскольку это однокомпонентный препарат и QR-код после прививки можно получить сразу же.

Вице-губернатор Павел Креков так прокомментировал ситуацию: «Чтобы [очереди] не скапливались, надо было бы привиться некоторое время назад, когда никаких очередей не было. Но коли так получилось, мы конечно все равно должны увеличить количество и бригад, и волонтеров».

Чиновники Минздрава неоднократно заявляли, что остановить распространение новых видов коронавируса можно только при наличии коллективного иммунитета на уровне 60%. Полностью остановить распространение коронавируса в стране можно было бы при проведении полной вакцинации населения за 3-4 месяца.

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