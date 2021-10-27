Депутат Госдумы Нилов поддержал идею об ужесточении ответственности за массовое отравление контрафактным алкоголем

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27 октября 2021, 12:18

бутылки, pixabay.com

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в среду, 27 октября, оценил предложение ужесточить в РФ ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем.

Ранее с соответствующей инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат ГД Султан Хамзаев.

Ярослав Нилов в разговоре с RT подчеркнул, что поддерживает идею об ужесточении ответственности за массовое отравление спиртным. Депутат Госдумы подчеркнул, что полки российских торговых точек буквально завалены "паленым алкоголем". По его словам, несмотря на возможность проверки акцизной марки при помощи гаджетов, огромное количество неучтенного алкоголя по-прежнему продается, поскольку на данный товар "большой спрос".

Нилов убежден, что продажу контрафактных спиртных напитков следует рассматривать как диверсию и принимать максимально жесткие меры не только в отношении производителей, но также руководства торговых точек.

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