Депутат ГД Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем

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27 октября 2021, 09:55

стакан со спиртным, pixabay.com

Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат ГД Султан Хамзаев в среду выдвинул идею об ужесточении ответственности за массовую гибель людей, вызванную употреблением контрафактного алкоголя.

В письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева Султан Хамзаев отметил, что в этом году были зарегистрированы несколько трагических событий, связанных с продажей гражданам контрафактного спиртного.

Депутат, как сообщает RT, указал на то, что в уголовном законодательстве за производство и сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет, если в результате ее употребления погибли больше двух человек. Хамзаев также напомнил, что за гибель одного человека в ДТП с пьяным водителем виновнику аварии грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Так, по словам депутата, сейчас ответственность нетрезвого автомобилиста, ставшего виновником гибели одного гражданина, превышает ответственность продавца контрафактного спиртного, чьи действия привели к многочисленным жертвам.

Хамзаев попросил Колокольцева оценить целесообразность внесения изменений в УК РФ в части увеличения срока лишения свободы до двадцати лет за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, если вышеуказанные деяния повлекли за собой смерть двух и более лиц.

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