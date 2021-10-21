В Свердловской области арестован второй обвиняемый по делу о гибели людей после отравления метанолом

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21 октября 2021, 16:28

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В Екатеринбурге в четверг арестован Армен Аветисян - второй обвиняемый по делу о гибели людей в Свердловской области после отравления метиловым спиртом. Сегодня стало известно, что из-за отравления метанолом на Урале умерли уже 25 человек.

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге арестовал Аветисяна до 15 декабря, передает РИА Новости.

Ранее суд арестовал на два месяца другого фигуранта дела, возбужденного по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" Надира Мамедова.

Как установило следствие, с 7 по 14 октября 18 человек (16 в столице Урала, по одному в Нижнем Тагиле и Ревде) скончались после потребления приобретенного в Екатеринбурге на одном из рынков метилового спирта. По данным проекта "Народный контроль", число жертв возросло до 25.

20 октября региональный координатор этого проекта Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу" о возможных новых жертвах.

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