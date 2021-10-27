В России зарегистрировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки – 1 123
27 октября 2021, 12:04
За прошедшие сутки в России скончались 1 123 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что данный показатель стал максимальным с начала пандемии.
В оперативном штабе отметили, что, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончался 91 пациент с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 74, в Краснодарском крае – 42. В общей сложности с начала пандемии в РФ жертвами заболевания стали 233 898 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что в России зарегистрировали 36 582 случая заражения коронавирусом нового типа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.