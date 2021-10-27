В России зарегистрировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки – 1 123

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27 октября 2021, 12:04

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 123 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что данный показатель стал максимальным с начала пандемии.

В оперативном штабе отметили, что, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончался 91 пациент с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 74, в Краснодарском крае – 42. В общей сложности с начала пандемии в РФ жертвами заболевания стали 233 898 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в России зарегистрировали 36 582 случая заражения коронавирусом нового типа.

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